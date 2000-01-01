Чащина (Кандакова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащина (Кандакова) Татьяна

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Место рождения

деревня Звоз Кирилловского района Вологодской области

Дата рождения

15.02.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Звоз Кирилловского района Вологодской области
Бракосочетание
16.02.1973

Муж: Чащин Геннадий

Рождение ребёнка
09.01.1974

Дочь: Потапова Ольга

Отец ребёнка: Чащин Геннадий

деревня Звоз Кирилловского района Вологодской области
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