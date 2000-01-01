Чащина (Кандакова) Татьяна
Место рождениядеревня Звоз Кирилловского района Вологодской области
Дата рождения15.02.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Звоз Кирилловского района Вологодской области
Бракосочетание
16.02.1973
Муж: Чащин Геннадий
Рождение ребёнка
09.01.1974
Дочь: Потапова Ольга
Отец ребёнка: Чащин Геннадий
деревня Звоз Кирилловского района Вологодской области