Ejsymont (Jozefowicz) Weronika
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ejsymont Feliks
Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ejsmont Jan
Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ejsmont Juzef
Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Mankowski H.jastrzembiec Michalina
Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tarchowa Kazimira
Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)
Смерть
Неизвестно