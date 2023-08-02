Ejsymont (Jozefowicz) Weronika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ejsymont (Jozefowicz) Weronika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1818 г.р.
1827 г.р.
1829 г.р.
1846 г.р.
1851 г.р.

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СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ejsymont Feliks

Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)

Рождение ребёнка
1827

Сын: Ejsmont Jan

Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ejsmont Juzef

Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Mankowski H.jastrzembiec Michalina

Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)

Рождение ребёнка
1851

Сын: Ejsymont H.korab Jozef

Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ejsymont H.korab Piotr

Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tarchowa Kazimira

Отец ребёнка: Ejsymont Antonij (Anton)

Смерть
Неизвестно
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