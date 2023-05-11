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Мартынович Григорий Николаевич

Место рождения

Червень, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

11.10.1944

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Жена

Около 1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Мартынович Николай Андреевич

Мать: ?

Червень, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
1942

Жена: Мартынович Анна Петровна

Военная служба
21.08.1944
Червеньский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Червеньский р-н
Военная служба
21.08.1944
Червень, Червенский район, Минская область
Смерть
11.10.1944
Причина смерти: На войне

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