Мартынович Григорий Николаевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти11.10.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Мартынович Николай Андреевич
Мать: ?
Бракосочетание
1942
Жена: Мартынович Анна Петровна
Военная служба
21.08.1944
Червеньский РВК, Белорусская ССР, Минская обл., Червеньский р-н
Военная служба
21.08.1944
Смерть
11.10.1944
Причина смерти: На войне