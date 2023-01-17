Солянова Анна Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1874
Муж: Солянов Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
21.02.1875
Дочь: Солянова Матрона Петровна
Отец ребёнка: Солянов Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
12.02.1877
Отец ребёнка: Солянов Петр Кузьмич
Воспр,Трофименков фетис Петров,Долгалева Мария Феодорова
Смерть
Неизвестно