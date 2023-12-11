Проценок Кирилл Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти02.03.1786 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Проценок Прокопий
Мать: Проценок Наталия
Рождение ребёнка
1758
Сын: Проценок Пантелимон Кириллов
Мать ребёнка: Проценок Ирина Леонтьева
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Проценок Ирина Леонтьева
Рождение ребёнка
1763
Сын: Проценок Владимир Кириллов
Мать ребёнка: Проценок Ирина Леонтьева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Проценок Параскевия Кириллова
Мать ребёнка: Проценок Ирина Леонтьева
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Проценок Анастасия Кириллова
Мать ребёнка: Проценок Ирина Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Проценок Ирина Леонтьева
Смерть
02.03.1786 ст.
Новые Боровичи, Чернігівська область