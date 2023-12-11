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Проценок Кирилл Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

02.03.1786 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Проценок Прокопий

Мать: Проценок Наталия

Рождение ребёнка
1758

Сын: Проценок Пантелимон Кириллов

Мать ребёнка: Проценок Ирина Леонтьева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Проценок Павел Кириллов

Мать ребёнка: Проценок Ирина Леонтьева

Рождение ребёнка
1763

Сын: Проценок Владимир Кириллов

Мать ребёнка: Проценок Ирина Леонтьева

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Проценок Параскевия Кириллова

Мать ребёнка: Проценок Ирина Леонтьева

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Проценок Анастасия Кириллова

Мать ребёнка: Проценок Ирина Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Проценок Ирина Леонтьева

Смерть
02.03.1786 ст.
Новые Боровичи, Чернігівська область
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