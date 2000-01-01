Родители Анны-Жены Ефрема Отец — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родители Анны-Жены Ефрема Отец

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Сестра Анны-жены Ефрема

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илясова Анна-жена Ефрема

Мать ребёнка: Родители Анны-Жены Ефрема Мать

Смерть
Неизвестно
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