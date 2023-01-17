Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Киселев Алексей Гардеев

Отец ребёнка: Киселев Гардей Тимофеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Гардеева

Отец ребёнка: Киселев Гардей Тимофеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Киселев Павел Гардеев

Отец ребёнка: Киселев Гардей Тимофеев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Гардей Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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