Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Киселев Гардей Тимофеев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Марфа Гардеева
Отец ребёнка: Киселев Гардей Тимофеев
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Киселев Гардей Тимофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно