Репникова (Литаврина) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1947
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оксана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репников Игорь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Репников Степан
Отец ребёнка: не указан