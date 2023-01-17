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Дементьев Николай Матвеевич

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Место рождения

Старая Вителевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1923

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Вителевка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1952

Дочь: Шилова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Дементьева Антонина Федоровна

Измайлово, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дементьева Антонина Федоровна

Смерть
2011
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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