Дементьев Николай Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1952
Дочь: Шилова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Дементьева Антонина Федоровна
Измайлово, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2011
Тольятти, Тольятти, Самарская область