Курчатов (Полушкина) Любовь Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курчатов (Полушкина) Любовь Филаретовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 25.02.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 25.02.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1869

Сын: Курчатов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Курчатов Алексей Константинович

Место жительства: Челябинская область, г.Сим
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Курчатов Мартирий Алексеевич

Отец ребёнка: Курчатов Алексей Константинович

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Курчатов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Курчатов Алексей Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курчатов Алексей Константинович

Смерть
Неизвестно
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