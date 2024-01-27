Курчатов (Полушкина) Любовь Филаретовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 25.02.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.07.1869
Сын: Курчатов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Курчатов Алексей Константинович
Место жительства: Челябинская область, г.Сим
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Курчатов Мартирий Алексеевич
Отец ребёнка: Курчатов Алексей Константинович
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Курчатов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Курчатов Алексей Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно