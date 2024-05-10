Хейсина (Флеер) Фрума Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Флеер Иосиф Львович
Мать: не указана
Дата рождения вычислена из возраста, указанного в записи о разводе.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.04.1886 ст.
Отец ребёнка: Хейсин Самсон Исаевич
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 5об-6 | ... Показать все
Развод
24.07.1912 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно