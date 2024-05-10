Хейсина (Флеер) Фрума Иосифовна 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хейсина (Флеер) Фрума Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1830 и 1840 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Флеер Иосиф Львович

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из возраста, указанного в записи о разводе.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хейсин Самсон Исаевич

Рождение ребёнка
13.04.1886 ст.

Сын: Хейсин Иосиф Самсонович

Отец ребёнка: Хейсин Самсон Исаевич

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 129 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1886 год. Лист 5об-6 | ... Показать все
Развод
24.07.1912 ст.

Муж: Хейсин Самсон Исаевич

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно

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