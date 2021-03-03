Попова Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Людмила Александровна

Попова Людмила Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1953

Дата смерти

03.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1953

Отец: Щенников Александр Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1973

Дочь: Попова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.06.1977

Сын: Попова Виктор Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.09.1984

Сын: Санников Александр Михайлович

Отец ребёнка: Санников Михаил Александрович

Юго-Камский, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
03.03.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close