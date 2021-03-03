Попова Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1953
Дата смерти03.03.2021
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1953
Отец: Щенников Александр Сергеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1973
Дочь: Попова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.06.1977
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.09.1984
Сын: Санников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Санников Михаил Александрович
Юго-Камский, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
03.03.2021