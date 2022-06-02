Носова Галина
Место рождения
Дата рождения08.02.1946
Дата смерти02.06.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1946
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1967
Дочь: Сосипатрова (Носова) Ирина
Отец ребёнка: Носов Юрий
Рождение ребёнка
17.02.1971
Сын: Носов Андрей
Отец ребёнка: Носов Юрий
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
02.06.2022
Саянск, город Саянск, Иркутская область
Возраст