Носова Галина 08.02.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Носова Галина

Место рождения

Черемхово, Черемховское, Иркутская область

Дата рождения

08.02.1946

Дата смерти

02.06.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Черемхово, Черемховское, Иркутская область
Рождение ребёнка
12.03.1967

Дочь: Сосипатрова (Носова) Ирина

Отец ребёнка: Носов Юрий

Рождение ребёнка
17.02.1971

Сын: Носов Андрей

Отец ребёнка: Носов Юрий

Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Смерть
02.06.2022
Саянск, город Саянск, Иркутская область
Возраст

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