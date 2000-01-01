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(Хохлова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1767 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Хохлов Иван Сидорович

Мать: Ивановна Агафья Хохлова

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