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(Хохлова) Татьяна Ивановна
(Хохлова) Татьяна Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1791
Пол
Женский
Отец
Хохлов Иван Сидорович
Вычислено 1767 г.р.
Мать
Ивановна (Ильиных) Агафья Хохлова
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец:
Хохлов Иван Сидорович
Мать:
Ивановна Агафья Хохлова
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