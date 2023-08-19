Черноусов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноусов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черноусов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черноусова Зинаида Федоровна

Мать ребёнка: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Завалина (Черноусова) Тамара Федоровна

Мать ребёнка: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов Вениамин Федорович

Мать ребёнка: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноусов Николай Федорович

Мать ребёнка: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноусова (Яник) Вельмина Петровна

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