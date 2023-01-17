Королев Евдоким Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Королев Дементий Максимов
Мать: Королева ?
Бракосочетание
До 1900
Жена: Королева Фекла Романовна
Рождение ребёнка
26.06.1901
Мать ребёнка: Королева Фекла Романовна
Рождение ребёнка
05.12.1902
Дочь: Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Королева Фекла Романовна
Рождение ребёнка
28.01.1905
Дочь: Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: Королева Фекла Романовна
Военная служба
С 1905
Рождение ребёнка
25.06.1907
Дочь: Ульяна Евдокимовна
Мать ребёнка: Королева Фекла Романовна
Рождение ребёнка
19.07.1909
Дочь: Мария Евдокимовна
Мать ребёнка: Королева Фекла Романовна
Рождение ребёнка
06.07.1911
Мать ребёнка: Королева Фекла Романовна
Военная служба
После ?.07.1914
Рождение ребёнка
22.05.1915
Сын: Королев Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Королева Фекла Романовна
Смерть
Неизвестно