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Королев Евдоким Дементьевич

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Место рождения

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Королев Дементий Максимов

Мать: Королева ?

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
До 1900

Жена: Королева Фекла Романовна

Рождение ребёнка
26.06.1901

Сын: Королев Петр Евдокимович

Мать ребёнка: Королева Фекла Романовна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.12.1902

Дочь: Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Королева Фекла Романовна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1905

Дочь: Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: Королева Фекла Романовна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
С 1905
Рождение ребёнка
25.06.1907

Дочь: Ульяна Евдокимовна

Мать ребёнка: Королева Фекла Романовна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.07.1909

Дочь: Мария Евдокимовна

Мать ребёнка: Королева Фекла Романовна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1911

Сын: Королев Илья Евдокимович

Мать ребёнка: Королева Фекла Романовна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Военная служба
После ?.07.1914
Рождение ребёнка
22.05.1915

Сын: Королев Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Королева Фекла Романовна

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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