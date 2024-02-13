Табунщикова Оксана Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табунщикова Оксана Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1971

Пол

Женский

Отец

Мать

1951 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1971

Отец: Табунщиков Геннадий Иванович

Мать: Табунщикова (Ивановна) Евгения Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фарков Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Андрей

Рождение ребёнка
11.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фарков Роман

Рождение ребёнка
01.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фарков Роман

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