Табунщикова Оксана Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1971
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1971
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фарков Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарапов Андрей
Рождение ребёнка
11.03.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фарков Роман
Рождение ребёнка
01.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фарков Роман