Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1703
Дата смертиМежду 1745 и 1755
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1719 и 1739
Муж: Максим Лукич
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1739
Сын: Степан Максимович
Отец ребёнка: Максим Лукич
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1742
Сын: Григорий Максимович
Отец ребёнка: Максим Лукич
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1745
Сын: Петр Максимович
Отец ребёнка: Максим Лукич
Смерть
Между 1745 и 1755