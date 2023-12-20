Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1703

Дата смерти

Между 1745 и 1755

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1701 и 1710 г.р.

Дети

Между 1732 и 1739 г.р.
Между 1741 и 1742 г.р.
Между 1744 и 1745 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1719 и 1739

Муж: Максим Лукич

Рождение ребёнка
Между 1732 и 1739

Сын: Степан Максимович

Отец ребёнка: Максим Лукич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1741 и 1742

Сын: Григорий Максимович

Отец ребёнка: Максим Лукич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1744 и 1745

Сын: Петр Максимович

Отец ребёнка: Максим Лукич

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1745 и 1755
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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