Захарова Евдокия Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Захаров Тихон Григорьевич
Отец ребёнка: Захаров Григорий Космич
Рождение ребёнка
24.08.1863
Сын: Захаров Андриян Григорьевич
Отец ребёнка: Захаров Григорий Космич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров Григорий Космич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Захаров Григорий Космич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно