Захарова Евдокия Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Евдокия Лукьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Лукьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Захаров Тихон Григорьевич

Отец ребёнка: Захаров Григорий Космич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1863

Сын: Захаров Андриян Григорьевич

Отец ребёнка: Захаров Григорий Космич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Егор Григорьевич

Отец ребёнка: Захаров Григорий Космич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Захаров Григорий Космич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Григорий Космич

Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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