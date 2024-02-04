Розанова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Владимир Егорович

Бракосочетание
1884

Муж: Розанов Владимир Егорович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Розанов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Розанов Владимир Егорович

Рождение ребёнка
19.02.1897

Сын: Розанов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Розанов Владимир Егорович

Смерть
Неизвестно

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