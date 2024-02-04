Розанова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1884
Рождение ребёнка
1895
Сын: Розанов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Розанов Владимир Егорович
Рождение ребёнка
19.02.1897
Сын: Розанов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Розанов Владимир Егорович
Смерть
Неизвестно