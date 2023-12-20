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Фефелов Дмитрий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Фефелов Семен Осипов

Мать: Фефелова Дарья Аверьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фефелова Екатерина Феодорова

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фефелов Захар Дмитриев

Мать ребёнка: Фефелова Екатерина Феодорова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Фефелова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Фефелова Екатерина Феодорова

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Фефелова) Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Фефелова Екатерина Феодорова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фефелов Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Фефелова Екатерина Феодорова

Смерть
Неизвестно

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