Фефелов Дмитрий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Фефелов Семен Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Фефелова Екатерина Феодорова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Фефелова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Фефелова Екатерина Феодорова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Фефелова) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Фефелова Екатерина Феодорова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Фефелова Екатерина Феодорова
Смерть
Неизвестно