Борисов Андрей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1990
Отец: Борисов Сергей Викторович
Мать: Борисова Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
21.12.2017
Мать ребёнка: Сумбаева Софья Вадимовна
Рождение ребёнка
09.12.2022
Дочь: Борисова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Сумбаева Софья Вадимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сумбаева Софья Вадимовна