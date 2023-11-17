Борисов Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Андрей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1990

Отец: Борисов Сергей Викторович

Мать: Борисова Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
21.12.2017

Сын: Борисов Илья Андреевич

Мать ребёнка: Сумбаева Софья Вадимовна

Рождение ребёнка
09.12.2022

Дочь: Борисова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Сумбаева Софья Вадимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумбаева Софья Вадимовна

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