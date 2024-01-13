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Даниман (Альперт) ?Софья
Даниман (Альперт) ?Софья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Смерть
1942
Артемовск
Причина смерти: замурована
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