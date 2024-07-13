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Антонова Степанида Яковлевна

Место рождения

Усалка, Ярковский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Усалка, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антонов Сергей Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Усалка, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1893 ст.

Сын: Антонов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Антонов Сергей Спиридонович

Усалка, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Антонов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Антонов Сергей Спиридонович

Усалка, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.01.1896 ст.

Сын: Антонов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Антонов Сергей Спиридонович

Усалка, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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