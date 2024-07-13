Антонова Степанида Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1893 ст.
Сын: Антонов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Антонов Сергей Спиридонович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Антонов Сергей Спиридонович
Рождение ребёнка
08.01.1896 ст.
Сын: Антонов Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Антонов Сергей Спиридонович
Смерть
Неизвестно