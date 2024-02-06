Шамшурина Матрена Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1813
Сын: Шамшурин Севостьян Родионович
Отец ребёнка: Шамшурин Родион Лазаревич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Василиса Родионовна
Отец ребёнка: Шамшурин Родион Лазаревич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Тарасова Ефросинья Иродионовна
Отец ребёнка: Шамшурин Родион Лазаревич
Яжбахтино, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Шамшурин Родион Лазаревич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Родионовна
Отец ребёнка: Шамшурин Родион Лазаревич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Серебрякова Христина Родионовна
Отец ребёнка: Шамшурин Родион Лазаревич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Шамшурин Родион Лазаревич
Смерть
Неизвестно