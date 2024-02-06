Шамшурина Матрена Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамшурина Матрена Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Шамшурин Севостьян Родионович

Отец ребёнка: Шамшурин Родион Лазаревич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Василиса Родионовна

Отец ребёнка: Шамшурин Родион Лазаревич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Тарасова Ефросинья Иродионовна

Отец ребёнка: Шамшурин Родион Лазаревич

Яжбахтино, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шамшурин Петр Родионович

Отец ребёнка: Шамшурин Родион Лазаревич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Родионовна

Отец ребёнка: Шамшурин Родион Лазаревич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Серебрякова Христина Родионовна

Отец ребёнка: Шамшурин Родион Лазаревич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шамшурин Иван Родионович

Отец ребёнка: Шамшурин Родион Лазаревич

Смерть
Неизвестно
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