Власова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Арефьевна

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Власов Семеон

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Власов Артемий

Отец ребёнка: Власов Семеон

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Власов Семеон

Кругловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Семеон

Смерть
Неизвестно
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