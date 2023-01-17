Власова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Арефьевна
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Власов Семеон
Рождение ребёнка
1900
Сын: Власов Артемий
Отец ребёнка: Власов Семеон
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Власов Семеон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Власов Семеон
Смерть
Неизвестно