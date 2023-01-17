Тупахина Прасковья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупахина Прасковья Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Тупахин Сергей Назарович

Отец ребёнка: Тупахин Назар Петрович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тупахин Афанасий Назарович

Отец ребёнка: Тупахин Назар Петрович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Тупахин Иван Назарович

Отец ребёнка: Тупахин Назар Петрович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Тупахин Алексей Назарович

Отец ребёнка: Тупахин Назар Петрович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Тупахина Милания Назаровна

Отец ребёнка: Тупахин Назар Петрович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Тупахин Федот Назарович

Отец ребёнка: Тупахин Назар Петрович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Тупахина Ирина Назаровна

Отец ребёнка: Тупахин Назар Петрович

Липчанка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупахин Назар Петрович

Смерть
Неизвестно
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