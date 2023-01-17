Тупахина Прасковья Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Тупахин Назар Петрович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тупахин Афанасий Назарович
Отец ребёнка: Тупахин Назар Петрович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Тупахин Назар Петрович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Тупахин Алексей Назарович
Отец ребёнка: Тупахин Назар Петрович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Тупахина Милания Назаровна
Отец ребёнка: Тупахин Назар Петрович
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Тупахин Назар Петрович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Тупахина Ирина Назаровна
Отец ребёнка: Тупахин Назар Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно