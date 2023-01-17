Волкова Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Екатерина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.11.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Волков Никифор Афанасьевич

Отец ребёнка: Волков Афанасий Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Афанасий Ларионович

Смерть
01.11.1897
Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: От чахотки
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