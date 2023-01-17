Волкова Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.11.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Волков Никифор Афанасьевич
Отец ребёнка: Волков Афанасий Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1897
Хмелевое, Ряжский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: От чахотки