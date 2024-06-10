Кофтунова Мария Фоминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Валерий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ситникова Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Вячеслав
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Александр
Отец ребёнка: не указан