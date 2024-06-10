Кофтунова Мария Фоминична Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кофтунова Мария Фоминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Кофтунова Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Валерий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ситникова Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Вячеслав

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Александр

Отец ребёнка: не указан

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