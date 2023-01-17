Dorfman Khaim
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Dorfman Yankel
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Khaya
Мать ребёнка: Dorfman Motlya
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Reyzya
Мать ребёнка: Dorfman Motlya
Рождение ребёнка
1847
Сын: Dorfman Yankel
Мать ребёнка: Dorfman Motlya
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Sura
Мать ребёнка: Dorfman Motlya
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Beyla
Мать ребёнка: Dorfman Motlya
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Leya
Мать ребёнка: Dorfman Motlya
Рождение ребёнка
1858
Сын: Dorfman Zamvel
Мать ребёнка: Dorfman Motlya
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Dorfman Motlya
Смерть
Неизвестно