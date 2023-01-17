Dorfman Khaim — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиDorfman Khaim

Dorfman Khaim

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

1842 г.р.
1844 г.р.
1847 г.р.
1850 г.р.
1852 г.р.
1853 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Dorfman Yankel

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Khaya

Мать ребёнка: Dorfman Motlya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Reyzya

Мать ребёнка: Dorfman Motlya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1847

Сын: Dorfman Yankel

Мать ребёнка: Dorfman Motlya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Sura

Мать ребёнка: Dorfman Motlya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Beyla

Мать ребёнка: Dorfman Motlya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Leya

Мать ребёнка: Dorfman Motlya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Рождение ребёнка
1858

Сын: Dorfman Zamvel

Мать ребёнка: Dorfman Motlya

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Dorfman Motlya

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close