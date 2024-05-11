Радугина Агрофена Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Радугина Агрофена Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радугин Иван Акимович

Отец ребёнка: Радугин Аким Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радугина Лидия Акимовна

Отец ребёнка: Радугин Аким Григорьевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Радугин Николай Акимович

Отец ребёнка: Радугин Аким Григорьевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Радугин Илья Акимович

Отец ребёнка: Радугин Аким Григорьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Радугин Василий Акимович

Отец ребёнка: Радугин Аким Григорьевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Радугин Дмитрий Акимович

Отец ребёнка: Радугин Аким Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1930

Дочь: Радугина Мария Акимовна

Отец ребёнка: Радугин Аким Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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