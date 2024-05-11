Радугина Агрофена Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Радугин Аким Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радугина Лидия Акимовна
Отец ребёнка: Радугин Аким Григорьевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Радугин Аким Григорьевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Радугин Аким Григорьевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Радугин Аким Григорьевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Радугин Аким Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1930
Дочь: Радугина Мария Акимовна
Отец ребёнка: Радугин Аким Григорьевич
Смерть
Неизвестно