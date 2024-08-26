Поздеева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздеев Павел Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Поздеев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Поздеев Павел Васильевич

Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Поздеев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Поздеев Павел Васильевич

Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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