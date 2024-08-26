Поздеева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Поздеев Григорий Павлович
Отец ребёнка: Поздеев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Поздеев Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно