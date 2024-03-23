Бегун (Герасимчук) Пелагея Макаровна/Никифоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Герасимчук Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1896 ст.
Дочь: (Бегун) Евгения Лукьяновна
Отец ребёнка: Бегун Лукьян Евтихиевич
Мать записана как Пелагея Никифоровна. В восприемниках значится "Крестьянин деревни Малого Правутина Емельян Никифоров Герасимчук".
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: (Бегун) Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Бегун Лукьян Евтихиевич
Рождение ребёнка
08.01.1911
Отец ребёнка: Бегун Лукьян Евтихиевич
Смерть
Неизвестно