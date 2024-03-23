Бегун (Герасимчук) Пелагея Макаровна/Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бегун (Герасимчук) Пелагея Макаровна/Никифоровна

Место рождения

Малый Правутин, Хмельницька область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Герасимчук Никифор

Мать: не указана

Малый Правутин, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бегун Лукьян Евтихиевич

Рождение ребёнка
26.12.1896 ст.

Дочь: (Бегун) Евгения Лукьяновна

Отец ребёнка: Бегун Лукьян Евтихиевич

Мокрое, Житомирська область
Мать записана как Пелагея Никифоровна. В восприемниках значится "Крестьянин деревни Малого Правутина Емельян Никифоров Герасимчук".
Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: (Бегун) Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Бегун Лукьян Евтихиевич

Мокрое, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.01.1911

Сын: Бегун Иосиф Лукьянович

Отец ребёнка: Бегун Лукьян Евтихиевич

Мокрое, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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