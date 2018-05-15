Наумова Ева Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Ева Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.2018

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.2018

Отец: Наумов Владимир Викторович

Мать: Наумова Марина

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