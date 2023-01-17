Константинова (Барук) Алевтина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения21.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1956
Рождение ребёнка
17.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Константинов Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.01.1985
Сын: Константинов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Константинов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно