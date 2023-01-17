Константинова (Барук) Алевтина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Барук) Алевтина Иосифовна

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Место рождения

Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

21.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1956

Отец: Барук Иосиф Стеранович

Мать: Александрова Валентина Ивановна

Фёдоровское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов Николай Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
15.01.1985

Сын: Константинов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Константинов Николай Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Николай Иванович

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