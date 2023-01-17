Чернышова Пелагея Викторовна
Место рожденияРоссия, Тульская область, Крапивинский район, деревня Бегино
Дата рождения08.10.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1918
Россия, Тульская область, Крапивинский район, деревня Бегино
Рождение ребёнка
04.11.1945
Сын: Чернышов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Чернышов Василий Яковлевич
Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1949
Сын: Чернышов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Чернышов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
12.02.1954
Сын: Чернышев Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Чернышов Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышова поканеизвестно Васильевна
Отец ребёнка: Чернышов Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно