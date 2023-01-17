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Чернышова Пелагея Викторовна

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Место рождения

Россия, Тульская область, Крапивинский район, деревня Бегино

Дата рождения

08.10.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1918

Отец: Чернышов Виктор Сергеевич

Мать: Чернышова Татьяна Зотовна

Россия, Тульская область, Крапивинский район, деревня Бегино
Рождение ребёнка
04.11.1945

Сын: Чернышов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Чернышов Василий Яковлевич

Бегино, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.02.1949

Сын: Чернышов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Чернышов Василий Яковлевич

Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1954

Сын: Чернышев Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Чернышов Василий Яковлевич

Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышова поканеизвестно Васильевна

Отец ребёнка: Чернышов Василий Яковлевич

Голицыно, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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