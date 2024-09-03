Kirchgessner Anna Maria
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kirchgessner Kaspar
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Kirchgessner) Christina
Отец ребёнка: Kirchgessner Kaspar
Рождение ребёнка
1752
Сын: Kirchgessner Peter
Отец ребёнка: Kirchgessner Kaspar
Смерть
Неизвестно