(Алексеевна) Вера
Место рождения
Дата рождения06.11.1926
Дата смерти03.11.1991
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1926
Отец: Сюсюкалов Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1950
Сын: Львович Дмитрий
Отец ребёнка: Давидович Лев
Рождение ребёнка
03.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давидович Лев
Смерть
03.11.1991
Таллин, Эстонская ССР