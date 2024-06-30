(Алексеевна) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Алексеевна) Вера

Место рождения

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Дата рождения

06.11.1926

Дата смерти

03.11.1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1926

Отец: Сюсюкалов Алексей

Мать: не указана

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Рождение ребёнка
21.11.1950

Сын: Львович Дмитрий

Отец ребёнка: Давидович Лев

Рождение ребёнка
03.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давидович Лев

Смерть
03.11.1991
Таллин, Эстонская ССР

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