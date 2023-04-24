Vaimann (Ristimets) Marri (Мария)
Место рождения
Дата рождения25.08.1857 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1857 ст.
Отец: Ristimets Jaan
Мать: Ristimets (Udikas) Liso
Бракосочетание
13.01.1885 ст.
Муж: Vaimann Juhan
Рождение ребёнка
12.01.1886 ст.
Сын: Vaima (Vaimann) Tõnis (Дионисий)
Отец ребёнка: Vaimann Juhan
Рождение ребёнка
25.08.1888 ст.
Сын: Vaima (Vaiman) Juhan (Иоанн)
Отец ребёнка: Vaimann Juhan
Рождение ребёнка
25.10.1890 ст.
Дочь: Vaima (Vaiman) Mari (Мария)
Отец ребёнка: Vaimann Juhan
Рождение ребёнка
14.06.1896 ст.
Сын: Vaima (Vaiman) Jaan (Иван)
Отец ребёнка: Vaimann Juhan
по новому стилю 26.06.1896
Смерть
Неизвестно