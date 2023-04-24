Vaimann (Ristimets) Marri (Мария) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vaimann (Ristimets) Marri (Мария)

Место рождения

Йыыпре, Pärnu linn, Pärnu maakond

Дата рождения

25.08.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1857 ст.

Отец: Ristimets Jaan

Мать: Ristimets (Udikas) Liso

Йыыпре, Pärnu linn, Pärnu maakond
Бракосочетание
13.01.1885 ст.

Муж: Vaimann Juhan

Йыыпре, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
12.01.1886 ст.

Сын: Vaima (Vaimann) Tõnis (Дионисий)

Отец ребёнка: Vaimann Juhan

Рождение ребёнка
25.08.1888 ст.

Сын: Vaima (Vaiman) Juhan (Иоанн)

Отец ребёнка: Vaimann Juhan

Йыыпре, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
25.10.1890 ст.

Дочь: Vaima (Vaiman) Mari (Мария)

Отец ребёнка: Vaimann Juhan

Йыыпре, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
14.06.1896 ст.

Сын: Vaima (Vaiman) Jaan (Иван)

Отец ребёнка: Vaimann Juhan

Йыыпре, Pärnu linn, Pärnu maakond
по новому стилю 26.06.1896
Смерть
Неизвестно

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