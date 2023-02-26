Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Игнатий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Макаров
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гаврил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Макаров
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Яковлева
Отец ребёнка: Яков Макаров
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тит Яковлев
Отец ребёнка: Яков Макаров
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мартьям Яковлев
Отец ребёнка: Яков Макаров
Рождение ребёнка
1858
Сын: Данила Яковлев
Отец ребёнка: Яков Макаров
Смерть
Неизвестно