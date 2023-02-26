Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Игнатий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Макаров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Гаврил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Макаров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Яковлева

Отец ребёнка: Яков Макаров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Тит Яковлев

Отец ребёнка: Яков Макаров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мартьям Яковлев

Отец ребёнка: Яков Макаров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Данила Яковлев

Отец ребёнка: Яков Макаров

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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