Локерев Георгий Владимирович
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения23.02.1966
Дата смерти26.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1966
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
19.06.1991
Дочь: Рыжкова Ангелина Георгиевна
Мать ребёнка: Локерева Наталья
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
26.03.1994
Сын: Локерев Леонид Георгиевич
Мать ребёнка: Локерева Наталья
с Умет Волгогр обл Россия
Смерть
26.01.2008
Петров Вал Волгогр обл Россия