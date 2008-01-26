Локерев Георгий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛокерев Георгий Владимирович

Локерев Георгий Владимирович

avatar

Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

23.02.1966

Дата смерти

26.01.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1966

Отец: Локерев Владимир Георгиевич

Мать: Локерева Лидия Николаевна

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
19.06.1991

Дочь: Рыжкова Ангелина Георгиевна

Мать ребёнка: Локерева Наталья

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
26.03.1994

Сын: Локерев Леонид Георгиевич

Мать ребёнка: Локерева Наталья

с Умет Волгогр обл Россия
Смерть
26.01.2008
Петров Вал Волгогр обл Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close