(Храмова) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Храмова) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Храмов Владимир Александрович

Мать: Храмова Нина

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