Ваганова -Денискина Любовь Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.08.1951
Сын: Денискин Анатолий Геннадьевич
Рождение
26.07.1961
Отец: Бочанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабарыкина -Ваганова Алёна
Отец ребёнка: Ваганов Александр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денискин Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно