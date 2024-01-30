Ваганова -Денискина Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова -Денискина Любовь Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.08.1951

Сын: Денискин Анатолий Геннадьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение
26.07.1961

Отец: Бочанов Михаил

Мать: Денискина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабарыкина -Ваганова Алёна

Отец ребёнка: Ваганов Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денискин Александр Антонович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Александр Александрович

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