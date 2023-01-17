Патрушева (Чефонова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чефонов Иван Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Патрушев Валерий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище г. Омск