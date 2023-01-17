Патрушева (Чефонова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушева (Чефонова) Галина Ивановна

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чефонов Иван Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
16.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Патрушев Валерий Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрушев Валерий Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Южное кладбище г. Омск
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