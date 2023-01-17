Золотарь (Баранова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотарь (Баранова) Мария

Золотарь (Баранова) Мария

avatar

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

10.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
09.04.2014

Дочь: Золотарь Дарья

Отец ребёнка: не указан

Тверь, город Тверь, Тверская область
Бракосочетание
07.11.2019

Муж: Клюкин Василий Владиславович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
08.11.2019

Сын: Клюкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин Василий Владиславович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.2021

Дочь: Клюкина Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Клюкин Василий Владиславович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close