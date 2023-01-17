Золотарь (Баранова) Мария
Место рождения
Дата рождения10.05.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.2014
Дочь: Золотарь Дарья
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
07.11.2019
Рождение ребёнка
08.11.2019
Отец ребёнка: Клюкин Василий Владиславович
Рождение ребёнка
20.05.2021
Дочь: Клюкина Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Клюкин Василий Владиславович