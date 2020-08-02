Давыдов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1944
Дата смерти02.08.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1944
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Николюкина (Воскресенская) Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.08.2020