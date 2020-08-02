Давыдов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1944

Дата смерти

02.08.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1944

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николюкина (Воскресенская) Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николюкина (Воскресенская) Наталья Николаевна

Смерть
02.08.2020

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