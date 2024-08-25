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Никифоров Иван Герасимович

Место рождения

креп.Новохоперская, сл.Градская

Дата рождения

1756

Дата смерти

После 1782

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Никифоров Герасим Остапович

Мать: Никифорова Жена Герасима

Рождение ребёнка
1776

Сын: Никифоров Данила Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Катерина

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Никифорова) Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Никифорова Катерина

Рождение ребёнка
1782

Сын: Никифоров Петр Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Катерина

Рождение ребёнка
1784

Сын: Никифоров Андрей Иванович

Мать ребёнка: Никифорова Катерина

Смерть
После 1782

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