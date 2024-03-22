Касымов Симеон
Место рождения
Дата рождения13.02.1823
Дата смертиПосле 04.10.1861
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1823
Отец: Касимов Федор
Мать: Касымова Ксения
Восприемник Казак Иван Павленков
Рождение ребёнка
1851
Сын: Касымов Стефан
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
1852
Сын: Касымов Павел
Мать ребёнка: Матрона
Рождение ребёнка
1858
Сын: Касымов Григорий
Мать ребёнка: Матрона
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 04.10.1861