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Касымов Симеон

Место рождения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край

Дата рождения

13.02.1823

Дата смерти

После 04.10.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1823

Отец: Касимов Федор

Мать: Касымова Ксения

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Восприемник Казак Иван Павленков
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Фекла

Рождение ребёнка
1851

Сын: Касымов Стефан

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1852

Сын: Касымов Павел

Мать ребёнка: Матрона

Рождение ребёнка
1858

Сын: Касымов Григорий

Мать ребёнка: Матрона

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 04.10.1861
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