Борисова (Пряшина) Татьяна Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Пряшина) Татьяна Родионовна

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Место рождения

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Пряшин Родион Павлович

Мать: Пряшина Анна Иссаковна

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.05.1938

Сын: Борисов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Борисов Алексей Гаврилович

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.07.1942

Дочь: Панфилкина Раиса Алексеевна

Отец ребёнка: Борисов Алексей Гаврилович

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.05.1950

Дочь: Борисова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Борисов Алексей Гаврилович

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.05.1957

Сын: Борисов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Борисов Алексей Гаврилович

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1989
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