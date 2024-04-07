Борисова (Пряшина) Татьяна Родионовна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Пряшин Родион Павлович
Мать: Пряшина Анна Иссаковна
Рождение ребёнка
16.05.1938
Сын: Борисов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Борисов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
10.07.1942
Дочь: Панфилкина Раиса Алексеевна
Отец ребёнка: Борисов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
05.05.1950
Дочь: Борисова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Борисов Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
10.05.1957
Сын: Борисов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Борисов Алексей Гаврилович
Смерть
1989