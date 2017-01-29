Михайлина (Кривенко) Анна Егоровна
Место рожденияУкраина
Дата рождения16.02.1928
Дата смерти29.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1928
Отец: Кривенко Егор (Григорий)
Мать: Кривенко Мария
Украина
Рождение ребёнка
05.06.1948
Сын: Михайлин Владимир
Отец ребёнка: Михайлин Владимир Андреевич
г. Бекабад, Узбекистан
Рождение ребёнка
11.07.1950
Дочь: Кушева Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Михайлин Владимир Андреевич
г. Бекабад, Узбекистан
г. Беговат, Ташкентская обл., Уз АССР название до 1964 г.
Рождение ребёнка
07.01.1953
Дочь: Михайлина Тамара
Отец ребёнка: Михайлин Владимир Андреевич
г. Бекабад, Узбекистан
Рождение ребёнка
06.02.1964
Дочь: Ковалева Ирина
Отец ребёнка: Михайлин Владимир Андреевич
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
29.01.2017
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Гедеоновка, Смоленский муниципальный район, Смоленская область