Михайлина (Кривенко) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлина (Кривенко) Анна Егоровна

Михайлина (Кривенко) Анна Егоровна

avatar

Место рождения

Украина

Дата рождения

16.02.1928

Дата смерти

29.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1928

Отец: Кривенко Егор (Григорий)

Мать: Кривенко Мария

Украина
Рождение ребёнка
05.06.1948

Сын: Михайлин Владимир

Отец ребёнка: Михайлин Владимир Андреевич

г. Бекабад, Узбекистан
Рождение ребёнка
11.07.1950

Дочь: Кушева Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Михайлин Владимир Андреевич

г. Бекабад, Узбекистан
г. Беговат, Ташкентская обл., Уз АССР название до 1964 г.
Рождение ребёнка
07.01.1953

Дочь: Михайлина Тамара

Отец ребёнка: Михайлин Владимир Андреевич

г. Бекабад, Узбекистан
Рождение ребёнка
06.02.1964

Дочь: Ковалева Ирина

Отец ребёнка: Михайлин Владимир Андреевич

Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
29.01.2017
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Гедеоновка, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close